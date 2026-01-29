https://ria.ru/20260129/mishustin-2071002309.html
Мишустин назвал сумму выплат для матерей-героинь
Мишустин назвал сумму выплат для матерей-героинь
Выплата женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", составит 76,5 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
