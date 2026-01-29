https://ria.ru/20260129/mishustin-2071001614.html
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка - РИА Новости, 29.01.2026
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:09:00+03:00
2026-01-29T15:09:00+03:00
2026-01-29T15:24:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4ff433e01e50a877ad1c66fa763a186c.jpg
https://ria.ru/20260129/mishustin-2071000516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061146019_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_29a5514cc835aa8836be220da7a85455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка
Мишустин: единовременное пособие на рождение ребенка составит 28,5 тыс руб