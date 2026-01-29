Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка - РИА Новости, 29.01.2026
15:09 29.01.2026 (обновлено: 15:24 29.01.2026)
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Мишустин назвал сумму нового единовременного пособия при рождении ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,5 тысячи рублей с 1 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Оно (единовременное пособие при рождении ребенка - ред.) теперь составит 28,5 тысячи рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мишустин назвал сумму маткапитала на второго ребенка в 2026 году
ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
