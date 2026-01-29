https://ria.ru/20260129/mishustin-2071000516.html
Мишустин назвал сумму маткапитала на второго ребенка в 2026 году
Сумма материнского капитала на второго и последующих детей в 2026 году вырастет до 963 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
