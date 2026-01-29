Рейтинг@Mail.ru
Минтранс поддержит инициативы нового владельца Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
18:41 29.01.2026
Минтранс поддержит инициативы нового владельца Домодедово
Минтранс России и Росавиация готовы оказать поддержку инициатив нового владельца аэропорта "Домодедово" в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей, РИА Новости, 29.01.2026
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Минтранс поддержит инициативы нового владельца Домодедово

Московский международный аэропорт "Домодедово"
Московский международный аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минтранс России и Росавиация готовы оказать поддержку инициатив нового владельца аэропорта "Домодедово" в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей, говорится в сообщении министерства.
"Минтранс России, Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей", — сказали в министерство о продаже аэропорта "Домодедово".
