Рейтинг@Mail.ru
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/minnesota-2070894724.html
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
Руководство Демократической партии США призвало своих законодателей воздержаться от посещения штата Миннесота по соображениям безопасности на фоне недавнего... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:04:00+03:00
2026-01-29T06:04:00+03:00
сша
миннесота
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070494395_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_98daadf88b0ce37a16ae6b8e4e93aee7.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070666294.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070662943.html
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070494395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fc938496a5bf54dfbcaebef649f06d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, миннесота, в мире, дональд трамп
США, Миннесота, В мире, Дональд Трамп
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту

Axios: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту

© REUTERS / Tim EvansСтолкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
Столкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Tim Evans
Столкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Руководство Демократической партии США призвало своих законодателей воздержаться от посещения штата Миннесота по соображениям безопасности на фоне недавнего нападения на конгрессвумен, сообщает портал Axios со ссылкой на внутреннее письмо партии.
В среду конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление в Миннесоте из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Ее выступление было посвящено критике рейдов миграционной полиции США ICE в штате, представителем которого она является. В Миннесоте продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой
Вчера, 01:20
"Поездка в штат сейчас, хотя и продиктована благими намерениями, создает дополнительную нагрузку на местные ресурсы и не оказывает поддержки нашим коллегам, властям на уровне городов и штата, местным правоохранительным органам и, что наиболее важно, жителям Миннеаполиса", - говорится в письме в распоряжении Axios.
Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.
Президент США Дональд Трамп на фоне критики допустил, что действия командира пограничного патруля Грегори Бовино в Миннесоте могли быть неуместными.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп прокомментировал действия силовиков в Миннесоте
Вчера, 00:35
 
СШАМиннесотаВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала