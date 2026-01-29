https://ria.ru/20260129/minnesota-2070894724.html
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
Руководство Демократической партии США призвало своих законодателей воздержаться от посещения штата Миннесота по соображениям безопасности на фоне недавнего... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:04:00+03:00
2026-01-29T06:04:00+03:00
2026-01-29T06:04:00+03:00
сша
миннесота
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070494395_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_98daadf88b0ce37a16ae6b8e4e93aee7.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070666294.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070662943.html
сша
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070494395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fc938496a5bf54dfbcaebef649f06d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, миннесота, в мире, дональд трамп
США, Миннесота, В мире, Дональд Трамп
СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
Axios: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости.
Руководство Демократической партии США призвало своих законодателей воздержаться от посещения штата Миннесота по соображениям безопасности на фоне недавнего нападения на конгрессвумен, сообщает портал Axios
со ссылкой на внутреннее письмо партии.
В среду конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление в Миннесоте из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения. Ее выступление было посвящено критике рейдов миграционной полиции США
ICE в штате, представителем которого она является. В Миннесоте продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
"Поездка в штат сейчас, хотя и продиктована благими намерениями, создает дополнительную нагрузку на местные ресурсы и не оказывает поддержки нашим коллегам, властям на уровне городов и штата, местным правоохранительным органам и, что наиболее важно, жителям Миннеаполиса", - говорится в письме в распоряжении Axios.
Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.
Президент США Дональд Трамп
на фоне критики допустил, что действия командира пограничного патруля Грегори Бовино в Миннесоте могли быть неуместными.