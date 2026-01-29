СМИ: демократов призвали воздержаться от поездок в Миннесоту

"Поездка в штат сейчас, хотя и продиктована благими намерениями, создает дополнительную нагрузку на местные ресурсы и не оказывает поддержки нашим коллегам, властям на уровне городов и штата, местным правоохранительным органам и, что наиболее важно, жителям Миннеаполиса", - говорится в письме в распоряжении Axios.

Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.