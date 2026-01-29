Рейтинг@Mail.ru
12:48 29.01.2026
Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под домашний арест
Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под домашний арест
Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под домашний арест

Суд отправил экс-замгубернатора Кубани Минькову под домашний арест

КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара отправил под домашний арест экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом г. Краснодара удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Анны Миньковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Срок меры – 2 месяца, то есть до 27 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее 27 января в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова ушла в отставку в октябре 2025 года и возглавила медиагруппу "Кубань-24". В ее зону ответственности около 10 лет входило курирование социальных объектов.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве
