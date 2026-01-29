Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под домашний арест

Ранее 27 января в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова ушла в отставку в октябре 2025 года и возглавила медиагруппу "Кубань-24". В ее зону ответственности около 10 лет входило курирование социальных объектов.