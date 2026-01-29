Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золотых слитков

Рейтинг@Mail.ru
15:13 29.01.2026 (обновлено: 19:53 29.01.2026)
экономика, россия, юрий чиханчин, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Юрий Чиханчин, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМеталлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", - прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота
Вчера, 11:20
Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, говорил Моисеев в сентябре.
Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота.
С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж.
Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, говорил в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минфин предложил легализовать онлайн-казино
27 января, 10:42
 
ЭкономикаРоссияЮрий ЧиханчинАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
