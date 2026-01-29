Рейтинг@Mail.ru
10:50 29.01.2026
Ники Минаж получила золотую карту Трампа
Ники Минаж получила золотую карту Трампа
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Ники Минаж получила золотую карту Трампа

Ники Минаж получила золотую карту Трампа бесплатно

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и певица Ники Минаж
Президент США Дональд Трамп и певица Ники Минаж - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп и певица Ники Минаж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Певица Ники Минаж сообщила, что получила так называемую "золотую карту Трампа" и завершает оформление документов на гражданство США, поблагодарив президента Дональда Трампа за поддержку.
"Прямо сейчас завершаю оформление документов на гражданство — по ходатайству моего замечательного, великодушного и очаровательного президента. Спасибо за ваше ходатайство. Без вас я бы этого не сделала", — написала Минаж в социальной сети X.
Исполнительница также опубликовала фотографию "золотой карты", сопроводив ее подписью "Золотая карта Трампа — бесплатно", подчеркнув, что получила документ без какой-либо оплаты.
Комментируя обсуждения своего иммиграционного статуса, Минаж иронично отметила: "Вид на жительство? Вид на жительство? Кому-то очень хочется в это поверить".
Как следует из публикаций певицы, карта была получена безвозмездно, несмотря на то, что соответствующая программа изначально ориентировалась на иностранных инвесторов и предполагала значительный финансовый взнос за получение вида на жительство в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Золотое ускорение Трампа
Вчера, 14:19
 
