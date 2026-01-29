В Милане нашли тело украинского банкира, сообщили СМИ

РИМ, 29 янв — РИА Новости. Тело украинского банкира Александра Адарича нашли в Милане, пишет Corriere della Sera.
Адарич, предположительно, прибыл в город 23 января для заключения некоего соглашения. Его тело обнаружили под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной на чужое имя как туристическое жилье.
Полиция рассматривает гибель 54-летнего бизнесмена как возможное убийство. По данным газеты, Адарич мог быть уже мертв, когда его тело выбросили на улицу.
Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения: вскоре после происшествия из здания вышли как минимум двое неизвестных. Кроме того, консьерж дома видела человека, который, спустившись во двор, спросил на английском "Что произошло?" и ушел.
В квартире, где произошло преступление, полиция нашла несколько документов с фотографией погибшего, оформленных при этом на разные имена и под другими гражданствами.
По информации украинских СМИ, Адарич работал начальником кредитного управления донецкого отделения Приватбанка, а также в правлении Укрсиббанка, владел Евробанком, который в 2016-м объявили банкротом, а также Фидобанком (ранее СЕБ Банк).
Как пишет Il Giorno, на момент смерти Адарич занимал руководящую должность в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.
