В Милане нашли тело украинского банкира, сообщили СМИ

РИМ, 29 янв — РИА Новости. Тело украинского банкира Александра Адарича нашли в Милане, пишет Тело украинского банкира Александра Адарича нашли в Милане, пишет Corriere della Sera

Адарич, предположительно, прибыл в город 23 января для заключения некоего соглашения. Его тело обнаружили под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной на чужое имя как туристическое жилье.

Полиция рассматривает гибель 54-летнего бизнесмена как возможное убийство. По данным газеты, Адарич мог быть уже мертв, когда его тело выбросили на улицу.

Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения: вскоре после происшествия из здания вышли как минимум двое неизвестных. Кроме того, консьерж дома видела человека, который, спустившись во двор, спросил на английском "Что произошло?" и ушел.

В квартире, где произошло преступление, полиция нашла несколько документов с фотографией погибшего, оформленных при этом на разные имена и под другими гражданствами.

По информации украинских СМИ, Адарич работал начальником кредитного управления донецкого отделения Приватбанка, а также в правлении Укрсиббанка, владел Евробанком, который в 2016-м объявили банкротом, а также Фидобанком (ранее СЕБ Банк).