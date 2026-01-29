В Греции сообщили российским дипломатам об ограничениях, заявило посольство

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Греческое министерство иностранных дел уведомило посольство РФ в Греции о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, это конфронтационный и бессмысленный шаг, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Афинах.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда.
Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС
28 января, 17:52
"В МИД Греции посольству разъяснили отдельные моменты, касающиеся введенных с 25 января ограничений на перемещения российских загранработников и членов их семей по странам Евросоюза", - сообщили агентству в пресс-службе посольства.
Как пояснили в пресс-службе, теперь посольства РФ в странах Шенгенской зоны должны будут заранее уведомлять греческие загранучреждения о намерениях сотрудника пересечь границу Греции. Касаемо возможных перемещений сотрудников посольства РФ в Греции по странам Шенгенской зоны дипмиссия уточнила, что будет исходить из правил каждого отдельного государства.