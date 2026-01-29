В Греции сообщили российским дипломатам об ограничениях, заявило посольство

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Греческое министерство иностранных дел уведомило посольство РФ в Греции о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, это конфронтационный и бессмысленный шаг, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Афинах.