Россия и Мьянма обменялись оценками угроз биологической безопасности

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма обменялись оценками биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в мире, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"В Нейпьидо состоялись российско-мьянманские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, мьянманскую – заместитель министра науки и технологий Республики Союз Мьянма Аун Зе Я", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи было выявлено единство подходов России и Мьянмы к проблематике биологической безопасности, и отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН.