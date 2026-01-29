Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма обменялись оценками угроз биологической безопасности
20:05 29.01.2026 (обновлено: 21:29 29.01.2026)
Россия и Мьянма обменялись оценками угроз биологической безопасности
Россия и Мьянма обменялись оценками биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в мире
в мире
россия
мьянма
атр
оон
2026
в мире, россия, мьянма, атр, оон
В мире, Россия, Мьянма, АТР, ООН
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма обменялись оценками биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в мире, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Нейпьидо состоялись российско-мьянманские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, мьянманскую – заместитель министра науки и технологий Республики Союз Мьянма Аун Зе Я", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи было выявлено единство подходов России и Мьянмы к проблематике биологической безопасности, и отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин на переговорах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия и Мьянма обменялись оценками международной безопасности, заявил МИД
В мире, Россия, Мьянма, АТР, ООН
 
 
