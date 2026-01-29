Россия и Мьянма обменялись оценками международной безопасности, заявил МИД

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма провели межмидовские консультации по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН), в ходе которых стороны обменялись оценками общей ситуации в сфере международной безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.
"В Нейпьидо состоялись российско-мьянманские межмидовские консультации по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, мьянманскую – генеральный директор департамента международных организаций МИД Мьянмы Айе Тидар Мьё. Проведен обмен оценками общей ситуации в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
Также отмечается, что были сверены позиции по различным аспектам функционирования международных организаций и многосторонних площадок, деятельность которых связана с КВРН. Стороны выразили обоюдный настрой на продолжение диалога и дальнейшее укрепление координации национальных подходов на данном направлении.