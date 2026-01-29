Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МИД в мероприятиях к 80-летию объяснял первопричины СВО

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. МИД РФ в мероприятиях по 80-летию Победы делал особый акцент на проявлениях неонацизма в наши дни, включая первопричины СВО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

"Особый акцент делался на проявлениях неонацизма в наши дни, включая первопричины ведущейся специальной военной операции", - сказал он, говоря о праздновании 80-летия Победы.

Замминистра напомнил, что "на аккаунтах МИД России в социальных сетях ежедневно размещались посты "памяти", исторические статьи и архивные материалы под рубриками "Лица Победы", "Памятные даты, сражения, подвиги", "Архивы говорят", "Без срока давности".