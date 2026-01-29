Рейтинг@Mail.ru
МИД в мероприятиях к 80-летию объяснял первопричины СВО - РИА Новости, 29.01.2026
18:04 29.01.2026
МИД в мероприятиях к 80-летию объяснял первопричины СВО
МИД в мероприятиях к 80-летию объяснял первопричины СВО

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. МИД РФ в мероприятиях по 80-летию Победы делал особый акцент на проявлениях неонацизма в наши дни, включая первопричины СВО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Дмитрий Любинский.
"Особый акцент делался на проявлениях неонацизма в наши дни, включая первопричины ведущейся специальной военной операции", - сказал он, говоря о праздновании 80-летия Победы.
Замминистра напомнил, что "на аккаунтах МИД России в социальных сетях ежедневно размещались посты "памяти", исторические статьи и архивные материалы под рубриками "Лица Победы", "Памятные даты, сражения, подвиги", "Архивы говорят", "Без срока давности".
"Широко распространялись тематические фотовыставки "Дипломаты Победы", "Женщины Победы", "Артисты на войне", "Юные защитники Родины". На портале Министерства создан фотобанк "Победа 80", - добавил он.
