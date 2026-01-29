МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Героизацию нацизма - марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей ничем нельзя оправдать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчетливо напоминающие известные сборища в гитлеровской Германии . Эти действия ничем нельзя оправдать", - сказал он.

По словам замминистра, "все это происходит при попустительстве, а порой и с подачи официальных властей, играет на руку тем, кто ратует за "чистоту расы", за дискриминацию по расовому и этническому признаку, не говоря уже о том, какой пример это подает молодому поколению".

"Отрадно, что большинство государств мира так же, как и Россия , реагирует на подобные проявления с глубочайшим осуждением, о чем свидетельствует неизменно широкая поддержка российских инициатив на международных площадках", - добавил Любинский

Он напомнил, что 7 мая 2025 года в Нью-Йорке состоялось специальное торжественное заседание 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН . "Данное мероприятие было организовано в память обо всех жертвах войны в соответствии с принятой по инициативе Российской Федерации и группы соавторов резолюцией ГА ООН 79/272 "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны" и стало достойным поводом объединить усилия всех неравнодушных стран в целях предотвращения фальсификации истории и пересмотра итогов той ужасной войны", - пояснил замглавы МИД. Соавторами данной инициативы стали 54 государства из всех регионов мира.

С 2005 года по инициативе Российской Федерации Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

По словам Любинского, 15 декабря 2025 года в Нью-Йорке на пленарном заседании 80-й сессии ГА ООН в двадцать первый раз была одобрена резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами стали 44 государства из всех регионов мира. В поддержку документа выступили 119 государств, 51 делегация проголосовала "против" и 10 стран воздержались.

"Серьезным вкладом МИД России в борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны и противодействие возрождению нацизма является подготовка и построение министерством специальных тематических докладов", - указал замминистра.

Польши, Так, в мае 2025 года был распространен доклад министерства "Об осквернении и разрушении в Европе памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны". Любинский указал, что "это сделано с целью привлечь внимание мировой общественности к действиям отдельных государств, (в первую очередь, стран Прибалтики Украины ), которые, используя как повод нынешний конфликт вокруг Украины, резко нарастили масштабы многолетней практики ущербной "войны с памятниками".

В преддверии 9 мая 2025 года выпущен краткий доклад МИД по теме "80 лет после Великой Победы: тень нацизма вновь накрыла Европу", в котором дается оценка ситуации с возрождением "коричневой чумы".

В сентябре 2025 года подготовлен очередной ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", приуроченный ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.