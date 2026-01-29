Рейтинг@Mail.ru
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/mfts-2070943419.html
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов - РИА Новости, 29.01.2026
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе Max, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:46:00+03:00
2026-01-29T11:46:00+03:00
технологии
россия
москва
дмитрий медведев
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_52567f4a79e61334c4423b51b9887da3.jpg
https://ria.ru/20260121/vrach-2069298619.html
https://ria.ru/20260126/tekhnologiya-2070346882.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8223600b64c21066ca7fbb0b57fa9829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, дмитрий медведев, мессенджер max
Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Мессенджер Max
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов

Цифровые МФЦ всех российских регионов появились в MAX

© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе Max, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо.
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX
21 января, 13:41
"Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в Max в формате чат-ботов", - сказал Хуснояров во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ.
По словам Хусноярова, пользователи Max получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из них более 3 миллионов - о готовности документов.
С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.
С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров госуслуг.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
26 января, 15:33
 
ТехнологииРоссияМоскваДмитрий МедведевМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала