В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе Max, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо.

"Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в Max в формате чат-ботов", - сказал Хуснояров во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ.

По словам Хусноярова, пользователи Max получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из них более 3 миллионов - о готовности документов.

С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.