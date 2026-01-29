https://ria.ru/20260129/mfts-2070943419.html
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов - РИА Новости, 29.01.2026
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе Max, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:46:00+03:00
2026-01-29T11:46:00+03:00
2026-01-29T11:46:00+03:00
технологии
россия
москва
дмитрий медведев
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_52567f4a79e61334c4423b51b9887da3.jpg
https://ria.ru/20260121/vrach-2069298619.html
https://ria.ru/20260126/tekhnologiya-2070346882.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8223600b64c21066ca7fbb0b57fa9829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, дмитрий медведев, мессенджер max
Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Мессенджер Max
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
Цифровые МФЦ всех российских регионов появились в MAX
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе Max, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в среду заявил, что цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо.
"Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в Max в формате чат-ботов", - сказал Хуснояров во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ.
По словам Хусноярова, пользователи Max получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из них более 3 миллионов - о готовности документов.
С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.
С 28 по 30 января в Москве
в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров госуслуг.