Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit
Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Россией по вопросу Украины, сообщает газета Zeit.
Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Россией по вопросу Украины, сообщает газета Zeit.
Ранее в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, прозвучали призывы наладить прямые переговоры с Россией
по Украине
, а не полагаться в этом вопросе на США
.
"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией... Мы здесь не выступаем в роли посредников", - приводит издание слова Мерца.
Он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.
В свою очередь вице-канцлер ФРГ
и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что в настоящее время переговоры проходят прежде всего между Россией и Украиной.
"Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с (президентом России Владимиром) Путиным, должен будет решиться позже. Но сейчас я не вижу, чтобы это произошло", - сказал Клингбайль.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби
. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.