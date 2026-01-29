Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit

"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией... Мы здесь не выступаем в роли посредников", - приводит издание слова Мерца.

Он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.

"Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с (президентом России Владимиром) Путиным, должен будет решиться позже. Но сейчас я не вижу, чтобы это произошло", - сказал Клингбайль.