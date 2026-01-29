Рейтинг@Mail.ru
Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit
10:29 29.01.2026
Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Россией по вопросу Украины, сообщает газета Zeit. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:29:00+03:00
2026-01-29T10:29:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
дмитрий песков
в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков
Zeit: Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Россией по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с Россией по вопросу Украины, сообщает газета Zeit.
Ранее в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, прозвучали призывы наладить прямые переговоры с Россией по Украине, а не полагаться в этом вопросе на США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
08:51
"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией... Мы здесь не выступаем в роли посредников", - приводит издание слова Мерца.
Он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.
В свою очередь вице-канцлер ФРГ и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что в настоящее время переговоры проходят прежде всего между Россией и Украиной.
"Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с (президентом России Владимиром) Путиным, должен будет решиться позже. Но сейчас я не вижу, чтобы это произошло", - сказал Клингбайль.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. 28 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине
00:33
 
