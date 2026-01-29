Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/merts-2071092121.html
Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию
Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию - РИА Новости, 29.01.2026
Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию
Переговоры о европейском ядерном сдерживании ведутся, но пока находятся на ранней стадии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:07:00+03:00
2026-01-29T22:07:00+03:00
в мире
германия
европа
сша
фридрих мерц
марк рютте
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20260129/mertz-2070921678.html
https://ria.ru/20260129/merts-2070905353.html
германия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, сша, фридрих мерц, марк рютте, нато, европарламент, евросоюз
В мире, Германия, Европа, США, Фридрих Мерц, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию

Мерц: переговоры о европейском ядерном сдерживании находятся на ранней стадии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры о европейском ядерном сдерживании ведутся, но пока находятся на ранней стадии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Канцлер напомнил, что Германия обязалась не иметь собственное ядерное оружие в двух международных договорах, имеющих обязательную силу с точки зрения международного права. Речь идёт о договоре в формате "2+4" и Договоре о нераспространении ядерного оружия.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мерц выступил против прямых переговоров с Россией по Украине, пишет Zeit
Вчера, 10:29
"Но это не значит, что мы не обсуждаем с другими государствами Европы вопросы совместного ядерного сдерживания. Но это переговоры, которые находятся в самом начале. И они не противоречат соглашению с США о совместных ядерных миссиях НАТО", - сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Трансляция велась на сайте немецкого правительства.
Канцлер подчеркнул, что достижение совместного ядерного сдерживания требует принятия определенных стратегических и военно-политических решений, но сейчас еще не время для этого.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского "ядерного зонтика" для Европы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
Вчера, 08:51
 
В миреГерманияЕвропаСШАФридрих МерцМарк РюттеНАТОЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала