Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры о европейском ядерном сдерживании ведутся, но пока находятся на ранней стадии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Канцлер напомнил, что Германия обязалась не иметь собственное ядерное оружие в двух международных договорах, имеющих обязательную силу с точки зрения международного права. Речь идёт о договоре в формате "2+4" и Договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Но это не значит, что мы не обсуждаем с другими государствами Европы вопросы совместного ядерного сдерживания. Но это переговоры, которые находятся в самом начале. И они не противоречат соглашению с США о совместных ядерных миссиях НАТО", - сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Трансляция велась на сайте немецкого правительства.
Канцлер подчеркнул, что достижение совместного ядерного сдерживания требует принятия определенных стратегических и военно-политических решений, но сейчас еще не время для этого.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского "ядерного зонтика" для Европы.
