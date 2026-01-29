Мерц рассказал о переговорах по европейскому ядерному сдерживанию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры о европейском ядерном сдерживании ведутся, но пока находятся на ранней стадии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер подчеркнул, что достижение совместного ядерного сдерживания требует принятия определенных стратегических и военно-политических решений, но сейчас еще не время для этого.