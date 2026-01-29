Мерц не видит необходимости в новых переговорных каналах по Украине

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на данный момент не видит необходимости в "открытии дополнительных переговорных каналов" по Украине.
"В настоящее время переговоры ведутся скоординированно между Украиной и Россией, но также координируются с Америкой и с Европой. Мы знаем о подготовке и ходе этих переговоров в деталях. Поэтому на данный момент я не вижу необходимости в открытии дополнительных переговорных каналов", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о посредничестве Германии в ходе переговоров по Украине сейчас не идет. По его словам, Германия с 2022 года никаких попыток посредничества для урегулирования конфликта на Украине не проявляла.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.