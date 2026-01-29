Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 29.01.2026 (обновлено: 11:09 29.01.2026)
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский - РИА Новости, 29.01.2026
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский
"Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — говорится в публикации.
Боуз назвал заявление Мерца об Украине пощечиной Зеленскому

Боуз назвал заявление Мерца об Украине пощечиной Зеленскому

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц отвесил пощечину Владимиру Зеленскому заявлением об Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
08:51
08:51
Ранее немецкий канцлер исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Президент США Дональд Трамп
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
09:14
09:14
 
