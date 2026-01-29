Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 29.01.2026 (обновлено: 10:31 29.01.2026)
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с главой России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit. "Переговоры в первую очередь... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, россия, владимир путин, украина, фридрих мерц, германия
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Фридрих Мерц, Германия, Специальная военная операция на Украине
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине

Канцлер Германии Мерц выступил против переговоров с Путиным по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с главой России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit.

"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников", — сказал он.
Канцлер добавил, что Германия поддерживает текущий диалог, хотя и на Западе, и в России не единожды отмечали, что именно Европа старается помешать мирному разрешению конфликта.

В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
Следующая встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщили в Кремле.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаФридрих МерцГермания
 
 
