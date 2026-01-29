Мерц сделал неожиданное заявление о Путине

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с главой России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit.



"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников", — сказал он.