29.01.2026
17:52 29.01.2026
Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви
Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви - РИА Новости, 29.01.2026
Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви
Авторы государственной линейки учебников истории в специальных рубриках подробно рассказывают о святых и деятелях церкви, ее государствообразующей роли в... РИА Новости, 29.01.2026
общество, россия, владимир мединский, русская православная церковь
Общество, Россия, Владимир Мединский, Русская православная церковь
Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви

Мединский отметил, что в новом учебнике истории рассказывается о роли церкви

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авторы государственной линейки учебников истории в специальных рубриках подробно рассказывают о святых и деятелях церкви, ее государствообразующей роли в российской истории, напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский и выразил готовность к продолжению такой работы.
"В государственной линейке учебников истории мы впервые в специальных рубриках подробно рассказываем о выдающихся сынах и дочерях России, о святых, о деятелях церкви, об истории церкви, ее государствообразующей роли в нашей истории. Мы готовы, открыты к продолжению, ваше святейшество, этой работы", - сказал он, обращаясь к патриарху Кириллу, в ходе своего выступления на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч.
Мединский отметил необходимость более активного продвижения нравственности при изучении истории и подчеркнул, что в этом видит "огромный потенциал соработничества" с Русской православной церковью, а также другими традиционными конфессиями в России.
Помощник президента РФ Владимир Мединский
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории
