Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авторы государственной линейки учебников истории в специальных рубриках подробно рассказывают о святых и деятелях церкви, ее государствообразующей роли в российской истории, напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский и выразил готовность к продолжению такой работы.