В Коломне рецидивист вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина
В Коломне рецидивист вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина
Росгвардейцы задержали рецидивиста, подозреваемого в краже из супермаркета более 20 пачек сливочного масла в Коломне, он передан полиции, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2026
В Коломне рецидивист вынес в штанах более 20 пачек сливочного масла из магазина