В АКРА дали прогноз по спросу на сливочное масло в России
29.01.2026
В АКРА дали прогноз по спросу на сливочное масло в России
В АКРА дали прогноз по спросу на сливочное масло в России
Россияне в этом году съедят столько же сливочного масла, как и в 2025 году, потребление поддержат снижающиеся цены, рассказал РИА Новости эксперт группы... РИА Новости, 29.01.2026
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В АКРА дали прогноз по спросу на сливочное масло в России

РИА Новости: спрос на сливочное масло в РФ останется на уровне 2025 года

© Pixabay / Pixabay License/congerdesign Сливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Pixabay / Pixabay License/congerdesign
Сливочное масло. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россияне в этом году съедят столько же сливочного масла, как и в 2025 году, потребление поддержат снижающиеся цены, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Начиная с конца марта 2025 года, рост производства и запасов оказал понижающее давление на цены, что с октября привело к восстановлению потребления масла до уровней 2024 года. Вероятно, в 2026 году продолжение ценовой коррекции поддержит потребление молочной продукции в целом на уровне близком к 2025 году или незначительно выше", - оценил эксперт.
Тренин также отметил, что производство молока в России по итогам 2025 года выросло примерно на 300 тысяч тонн - до 34,3 миллиона тонн. Однако на фоне роста предложения внутренний спрос сократился: потребление молочной продукции в молочном эквиваленте снизилось на 1% - до 31,7 миллиона тонн.
По его словам, динамику внешней торговли также можно охарактеризовать как сдерживающую. Помимо этого, зафиксирован рост складских запасов. Так, к началу ноября 2025 года запасы достигли 1,89 миллиона тонн, что на 40% выше показателя 2024 года и на 39% превышает средний пятилетний уровень.
"Таким образом, сформировалась ситуация, когда растущее предложение столкнулось со снижающимся внутренним спросом при ограниченном экспорте, что привело к накоплению нереализованных объемов", - подчеркнул Тренин.
Эксперт предположил, что дальнейший рост производства молока будет ограничен. Ключевыми сдерживающими факторами, он назвал, отсутствие прироста молочного стада и спроса населения, а также высокий уровень складских запасов. При этом производство сырого молока будет умерено расти на 0,5-1% за счет увеличения надоев на одну корову при сокращении поголовья.
"В итоге основным вызовом для отрасли может стать не наращивание объемов, а баланс между предложением и спросом через стимулирование внутреннего потребления и диверсификацию сбыта", - подытожил эксперт.
Экономика Россия Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
