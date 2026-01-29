В АКРА дали прогноз по спросу на сливочное масло в России

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россияне в этом году съедят столько же сливочного масла, как и в 2025 году, потребление поддержат снижающиеся цены, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"Начиная с конца марта 2025 года, рост производства и запасов оказал понижающее давление на цены, что с октября привело к восстановлению потребления масла до уровней 2024 года. Вероятно, в 2026 году продолжение ценовой коррекции поддержит потребление молочной продукции в целом на уровне близком к 2025 году или незначительно выше", - оценил эксперт.

Тренин также отметил, что производство молока в России по итогам 2025 года выросло примерно на 300 тысяч тонн - до 34,3 миллиона тонн. Однако на фоне роста предложения внутренний спрос сократился: потребление молочной продукции в молочном эквиваленте снизилось на 1% - до 31,7 миллиона тонн.

По его словам, динамику внешней торговли также можно охарактеризовать как сдерживающую. Помимо этого, зафиксирован рост складских запасов. Так, к началу ноября 2025 года запасы достигли 1,89 миллиона тонн, что на 40% выше показателя 2024 года и на 39% превышает средний пятилетний уровень.

"Таким образом, сформировалась ситуация, когда растущее предложение столкнулось со снижающимся внутренним спросом при ограниченном экспорте, что привело к накоплению нереализованных объемов", - подчеркнул Тренин.

Эксперт предположил, что дальнейший рост производства молока будет ограничен. Ключевыми сдерживающими факторами, он назвал, отсутствие прироста молочного стада и спроса населения, а также высокий уровень складских запасов. При этом производство сырого молока будет умерено расти на 0,5-1% за счет увеличения надоев на одну корову при сокращении поголовья.