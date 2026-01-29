SpaceX и xAI Илона Маска планируют слияние перед IPO SpaceX, пишут СМИ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску компании SpaceX и xAI ведут переговоры о потенциальном слиянии перед первичным публичным размещением (IPO) акций SpaceX, сообщило агентство Принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску компании SpaceX и xAI ведут переговоры о потенциальном слиянии перед первичным публичным размещением (IPO) акций SpaceX, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

SpaceX и xAI Илона Маска ведут переговоры о слиянии перед запланированным на конец этого года крупным публичным размещением акций… В результате слияния под одной крышей окажутся ракеты Маска, спутники Starlink, социальная сеть X и чат-бот Grok AI", - пишет агентство.

В рамках предполагаемого слияния акции xAI будут обменены на акции SpaceX, отмечает агентство. Также некоторым руководителям xAI может быть представлена возможность получить деньги вместо акций SpaceX. По данным собеседников Рейтера, для облегчения сделки в Неваде 21 января были созданы две организации.

Как указывает Рейтер, этот план придаст новый импульс усилиям SpaceX по запуску центров обработки данных на орбиту, так как Маск борется за превосходство в быстро обостряющейся гонке искусственного интеллекта с такими компаниями, как Google , Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и OpenAI. Выступая в Давосе , Маск заявил, что "самым дешевым местом для размещения ИИ будет космос".

Слияние компаний также может укрепить их позиции в борьбе за крупные оборонные контракты Пентагона , который стремится расширить использование ИИ в своих сетях, сказал аналитик Quilty Analytics Калеб Генри (Caleb Henry), мнение которого приводит агентство.

Окончательное соглашение еще не было подписано, а сроки и структура сделки остаются неопределенными, предупредили источники Рейтера.

В декабре прошлого года агентство Блумберг сообщило о планах SpaceX провести IPO, которое может стать крупнейшим в истории. Агентство отмечало, что оценка компании может составить 1,5 триллиона долларов.

SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.

Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.