17:04 29.01.2026 (обновлено: 17:05 29.01.2026)
Пекарня "Машенька" представит свою выпечку в Доме правительства Подмосковья
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодмосковная пекарня "Машенька"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Подмосковная пекарня "Машенька". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Люберецкая пекарня "Машенька" представит свою продукцию в Доме правительства Московской области в пятницу, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Как рассказали в пресс-службе, в Подмосковье стартует новый сезон гастрономического проекта "Вкусные пятницы", в рамках которого каждую пятницу фермеры региона будут представлять свою продукцию на площадках партнеров проекта и социальных объектах. Попробовать продукцию пекарни "Машенька", которая стала участником проекта, можно будет 30 января с 9.00 до 15.00 в Доме правительства Московской области.
"Пекарня "Машенька" и другие подмосковные производители представят свои вкусные достижения в Доме правительства Московской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что за четвертый квартал 2025 года в рамках "Вкусных пятниц" прошло более 43 мероприятий в Москве и Подмосковье, а к проекту присоединились 10 новых производителей, представивших мясные и рыбные деликатесы, сыры, мед, ягоды, грибы и ремесленные товары. Пекарня "Машенька" представит пирожки с капустой, луком и яйцом, картошкой, слойки с клубникой и вишней, а также сочники с творогом.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В середине января он сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне российские власти предложили различные варианты, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы.
Московская область (Подмосковье)Владимир ПутинРоссияМосква
 
 
