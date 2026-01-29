"Политеховскому маньяку" потребовали ужесточить наказание

БАРНАУЛ, 29 янв — РИА Новости. Родственники погибшей абитуриентки из Тувы требуют ужесточить наказание "политеховскому маньяку", осужденному на 25 лет за убийство 11 женщин, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
"Апелляционную жалобу по Манишину подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что представители потерпевшей стороны требуют ужесточения наказания.
Ранее сообщалось, что апелляцию рассмотрят 19 февраля.
Ондар Шончалай является родственницей пропавшей абитуриентки алтайского политеха, приехавшей из Тувы. Девушка пропала в 1999 году, она вышла из общежития, чтобы подать документы в АлтГТУ, и исчезла. Ее тело нашли через год в овраге в Калманском районе.
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв — пропавшие абитуриентки алтайского политеха. По данным СК России, Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием. Так, в сентябре 1989 года подсудимый, будучи на тот момент студентом, познакомился с 17-летней девушкой, изнасиловал ее, задушил, а тело закопал. В 1999-2000 годах пропали без вести еще десять женщин.
В СК отметили, что спустя 10 лет после первого убийства Манишин начал знакомиться с абитуриентками под предлогом оказания им помощи в поступлении в учебные заведения. Обманным путем он на машине вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал и убивал, а тела прятал. Одной из жертв стала мать абитуриентки, которой он пообещал решить вопрос с поступлением дочери в университет, но после передачи в безлюдном месте девять тысяч рублей убил ее. Также следователи установили причастность Манишина к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения. Отмечалось, что длительное время маньяку удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в результате профессиональных совместных действий следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции была установлена причастность Манишина к особо тяжким преступлениям, и он был задержан. В ходе допросов и проверок показаний на месте фигурант подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела жертв.
Прокуратура требовала для Манишина 25 лет, отмечая, что в связи с истечением сроков давности не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Объем уголовного дела составил 69 томов.