"Политеховскому маньяку" потребовали ужесточить наказание

01:08 29.01.2026 (обновлено: 05:53 29.01.2026)
Родственники погибшей абитуриентки из Тувы требуют ужесточить наказание "политеховскому маньяку", осужденному на 25 лет за убийство 11 женщин, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, алтайский край, калманский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Калманский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
"Политеховский маньяк" Виталий Манишин. Кадр видео
Политеховский маньяк Виталий Манишин. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© СУ СК России по Алтайскому краю
"Политеховский маньяк" Виталий Манишин. Кадр видео. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 янв — РИА Новости. Родственники погибшей абитуриентки из Тувы требуют ужесточить наказание "политеховскому маньяку", осужденному на 25 лет за убийство 11 женщин, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
"Апелляционную жалобу по Манишину подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна", — сообщили в пресс-службе.
"Политеховский маньяк" отказался от подачи апелляционной жалобы
22 января, 05:48
“Политеховский маньяк” отказался от подачи апелляционной жалобы
22 января, 05:48
В ведомстве рассказали, что представители потерпевшей стороны требуют ужесточения наказания.
Ранее сообщалось, что апелляцию рассмотрят 19 февраля.
Ондар Шончалай является родственницей пропавшей абитуриентки алтайского политеха, приехавшей из Тувы. Девушка пропала в 1999 году, она вышла из общежития, чтобы подать документы в АлтГТУ, и исчезла. Ее тело нашли через год в овраге в Калманском районе.
Подросток с ножом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Кислотный маньяк" мучает свою жертву в Подмосковье, на этот раз судами
21 января, 16:46
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв — пропавшие абитуриентки алтайского политеха. По данным СК России, Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием. Так, в сентябре 1989 года подсудимый, будучи на тот момент студентом, познакомился с 17-летней девушкой, изнасиловал ее, задушил, а тело закопал. В 1999-2000 годах пропали без вести еще десять женщин.
В СК отметили, что спустя 10 лет после первого убийства Манишин начал знакомиться с абитуриентками под предлогом оказания им помощи в поступлении в учебные заведения. Обманным путем он на машине вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал и убивал, а тела прятал. Одной из жертв стала мать абитуриентки, которой он пообещал решить вопрос с поступлением дочери в университет, но после передачи в безлюдном месте девять тысяч рублей убил ее. Также следователи установили причастность Манишина к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения. Отмечалось, что длительное время маньяку удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в результате профессиональных совместных действий следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции была установлена причастность Манишина к особо тяжким преступлениям, и он был задержан. В ходе допросов и проверок показаний на месте фигурант подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела жертв.
Прокуратура требовала для Манишина 25 лет, отмечая, что в связи с истечением сроков давности не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Объем уголовного дела составил 69 томов.
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
18 января, 06:24
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
18 января, 06:24
 
ПроисшествияАлтайский крайКалманский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
