У порта Махачкалы проводят операцию по спасению иранского судна
У порта Махачкалы проводят операцию по спасению иранского судна
Операция по спасению иранского судна проводится на подходе к морскому торговому порту Махачкалы, сообщили РИА Новости в порту. РИА Новости, 29.01.2026
На подходе к порту Махачкалы проводят операцию по спасению иранского судна