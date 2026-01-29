https://ria.ru/20260129/mahachkala-2071031599.html
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале - РИА Новости, 29.01.2026
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале
Судно Caspian Shiva под флагом Ирана сняли с мели с привлечением буксиров в 14.15 мск, судно пришвартовано в порту Махачкалы, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.01.2026
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале
Росморречфлот: судно Caspian Shiva сняли с мели с привлечением буксиров