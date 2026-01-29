Рейтинг@Mail.ru
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале - РИА Новости, 29.01.2026
16:21 29.01.2026
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале - РИА Новости, 29.01.2026
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале
Судно Caspian Shiva под флагом Ирана сняли с мели с привлечением буксиров в 14.15 мск, судно пришвартовано в порту Махачкалы, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, махачкала, иран, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Махачкала, Иран, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Судно Caspian Shiva сняли с мели в Махачкале

Росморречфлот: судно Caspian Shiva сняли с мели с привлечением буксиров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПорт Махачкалы
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Порт Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Судно Caspian Shiva под флагом Ирана сняли с мели с привлечением буксиров в 14.15 мск, судно пришвартовано в порту Махачкалы, говорится в сообщении Росморречфлота.
"29 января в 14:15 судно сняли с мели с привлечением буксиров. В 15:00 судно пришвартовано в морском порту Махачкала. Причины поступления воды выясняются", - говорится в сообщении.
Согласно информации Росморречфлота, судно предположительно, имеет в корпусе пробоину.
"28 января от МСКЦ Астрахань получено донесение о поступлении забортной воды в трюм и машинное отделение судна Caspian Shiva (флаг Иран), стоящего на рейде п. Махачкала. Предположительно, в корпусе судна имеется пробоина", - говорится в сообщении.
В Росморречфлоте добавили, что при следовании в порт из-за неблагоприятных погодных условий судно село на мель за кромкой подходного канала.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Посольство в Сеуле поблагодарило Южную Корею за помощь российскому судну
21 января, 14:00
 
ПроисшествияМахачкалаИранФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
