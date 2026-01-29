https://ria.ru/20260129/mahachkala-2071031123.html
При ЧП с иранским судном в Махачкале никто не пострадал
При ЧП с иранским судном в Махачкале никто не пострадал - РИА Новости, 29.01.2026
При ЧП с иранским судном в Махачкале никто не пострадал
Пострадавших и разлива нефтепродуктов при ЧП у порта Махачкалы с судном Caspian Shiva под флагом Ирана нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
махачкала
иран
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
