При ЧП с иранским судном в Махачкале никто не пострадал
16:21 29.01.2026
При ЧП с иранским судном в Махачкале никто не пострадал
Пострадавших и разлива нефтепродуктов при ЧП у порта Махачкалы с судном Caspian Shiva под флагом Ирана нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, махачкала, иран, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Махачкала, Иран, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
При ЧП с иранским судном в Махачкале никто не пострадал

Росморречфлот: при ЧП с иранским судном у порта Махачкалы никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПорт Махачкалы
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Порт Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пострадавших и разлива нефтепродуктов при ЧП у порта Махачкалы с судном Caspian Shiva под флагом Ирана нет, сообщили в Росморречфлоте.
"Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешало", - говорится в сообщении.
В Росморречфлоте ранее сообщили, что судно предположительно имеет в корпусе пробоину. Откачка воды велась силами экипажа. Причины поступления воды выясняются.
Нефтяной танкер Marinera - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Двух российских моряков с "Маринеры" отпустили
28 января, 12:16
 
ПроисшествияМахачкалаИранФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
