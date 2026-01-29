В Вологодской области загорелся магазин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Пожар произошел в магазине в Вологодской области, эвакуировались пять работников, сообщает ГУМЧС по Вологодской области.

"До прибытия подразделений из здания эвакуировались пять работников. Выяснилось, что в подвале здания происходит тление деревянных конструкций пола, находящихся под железобетонной стяжкой. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.