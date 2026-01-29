https://ria.ru/20260129/magazin-2070920478.html
В Вологодской области загорелся магазин
В Вологодской области загорелся магазин
происшествия
вологодская область
кувшиново
пятерочка (сеть магазинов)
вологодская область
кувшиново
происшествия, вологодская область, кувшиново, пятерочка (сеть магазинов)
Происшествия, Вологодская область, Кувшиново, Пятерочка (сеть магазинов)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Пожар произошел в магазине в Вологодской области, эвакуировались пять работников, сообщает ГУМЧС по Вологодской области.
Сообщение о задымлении в магазине в поселке Кувшиново
поступило накануне вечером.
На видео, опубликованном ГУМЧС, видно, что пожар произошел в магазине "Пятерочка
".
"До прибытия подразделений из здания эвакуировались пять работников. Выяснилось, что в подвале здания происходит тление деревянных конструкций пола, находящихся под железобетонной стяжкой. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предположительно, в подвале незадолго до пожара проводились сварочные работы. Точную причину возгорания предстоит установить.
К ликвидации пожара привлечено 52 человека и 15 единиц техники.