10:23 29.01.2026 (обновлено: 10:32 29.01.2026)
В Вологодской области загорелся магазин
В Вологодской области загорелся магазин
Пожар произошел в магазине в Вологодской области, эвакуировались пять работников, сообщает ГУМЧС по Вологодской области. РИА Новости, 29.01.2026
В Вологодской области загорелся магазин

Из загоревшегося в Вологодской области магазина эвакуировались пятеро работников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Пожар произошел в магазине в Вологодской области, эвакуировались пять работников, сообщает ГУМЧС по Вологодской области.
Сообщение о задымлении в магазине в поселке Кувшиново поступило накануне вечером.
На видео, опубликованном ГУМЧС, видно, что пожар произошел в магазине "Пятерочка".
"До прибытия подразделений из здания эвакуировались пять работников. Выяснилось, что в подвале здания происходит тление деревянных конструкций пола, находящихся под железобетонной стяжкой. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предположительно, в подвале незадолго до пожара проводились сварочные работы. Точную причину возгорания предстоит установить.
К ликвидации пожара привлечено 52 человека и 15 единиц техники.
