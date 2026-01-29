Любинский рассказал, какие мероприятия в честь 80-летия Победы запомнились

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости, какие мероприятия в честь 80-летия Победы ему больше всего запомнились.
"Не хотел бы выделять какую-то одну или несколько конкретных ситуаций. Только в ФРГ, несмотря на мощнейшее противодействие государственных властей, по линии наших загранпредставительств реализовано более 200 публичных мероприятий, включая шествие "Бессмертный полк", "Свеча памяти", возложение венков и цветов к советским воинским мемориалам и многие другие", - сказал он.
Дипломат напомнил также о проведении ремонтных работ на мемориальных объектах в Германии.
"За счет германской стороны, которая несет договорные обязательства по уходу за могилами советских военнослужащих на своей земле, проведены ремонтно-восстановительные работы на 16 мемориальных объектах", - отметил Любинский.
По его словам, важным и памятным было каждое событие, связанное с 80-летием Великой Победы.
"Должен тем не менее сказать, что важным и памятным было каждое из них, а то, что действительно впечатляет – сила верности и преданность истории миллионов наших сограждан, которые приняли участие в этом широком комплексе мероприятий во всех уголках мира", - подчеркнул он.
"По личному опыту работы в Австрии в этот период добавлю также исключительное значение тесного товарищеского взаимодействия с коллегами из дипломатических миссий стран СНГ, совместно или при участии которых мы реализовали десятки памятных акций в различных федеральных землях Австрийской Республики", - добавил замглавы МИД РФ.
Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то инициативы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, в 2026 году, он сказал: "Безусловно!"
"Вопросы сохранения исторической правды, борьбы с фальсификацией истории, недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны неизменно входят в число приоритетных задач для нашего министерства", - пояснил Любинский.
По его словам, в 2026 году внимание будет в том числе сфокусировано на памятной дате 85-летия начала Великой Отечественной войны.
"В любом случае на постоянной основе проводятся и будут продолжены комплексные мероприятия, связанные со всеми событиями этого важнейшего периода в истории нашей страны", - отметил высокопоставленный дипломат.
"Только объединив усилия, мы сможем не допустить проникновения в общее информационное и гуманитарное пространство искажений общей памяти, сохранить для грядущих поколений память о Великой Победе", - заключил он.
