Любинский рассказал, какие мероприятия в честь 80-летия Победы запомнились

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости, какие мероприятия в честь 80-летия Победы ему больше всего запомнились.

"Не хотел бы выделять какую-то одну или несколько конкретных ситуаций. Только в ФРГ , несмотря на мощнейшее противодействие государственных властей, по линии наших загранпредставительств реализовано более 200 публичных мероприятий, включая шествие "Бессмертный полк", "Свеча памяти", возложение венков и цветов к советским воинским мемориалам и многие другие", - сказал он.

Дипломат напомнил также о проведении ремонтных работ на мемориальных объектах в Германии.

"За счет германской стороны, которая несет договорные обязательства по уходу за могилами советских военнослужащих на своей земле, проведены ремонтно-восстановительные работы на 16 мемориальных объектах", - отметил Любинский

По его словам, важным и памятным было каждое событие, связанное с 80-летием Великой Победы.

"Должен тем не менее сказать, что важным и памятным было каждое из них, а то, что действительно впечатляет – сила верности и преданность истории миллионов наших сограждан, которые приняли участие в этом широком комплексе мероприятий во всех уголках мира", - подчеркнул он.

"По личному опыту работы в Австрии в этот период добавлю также исключительное значение тесного товарищеского взаимодействия с коллегами из дипломатических миссий стран СНГ , совместно или при участии которых мы реализовали десятки памятных акций в различных федеральных землях Австрийской Республики", - добавил замглавы МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то инициативы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, в 2026 году, он сказал: "Безусловно!"

"Вопросы сохранения исторической правды, борьбы с фальсификацией истории, недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны неизменно входят в число приоритетных задач для нашего министерства", - пояснил Любинский.

По его словам, в 2026 году внимание будет в том числе сфокусировано на памятной дате 85-летия начала Великой Отечественной войны.

"В любом случае на постоянной основе проводятся и будут продолжены комплексные мероприятия, связанные со всеми событиями этого важнейшего периода в истории нашей страны", - отметил высокопоставленный дипломат.