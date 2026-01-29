Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии

"В последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям", - сказал он.

"Мы видим, как в отдельных странах продолжает набирать обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом", - подчеркнул замглавы МИД России.