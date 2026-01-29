Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии - РИА Новости, 29.01.2026
17:04 29.01.2026
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии
в мире, россия, дмитрий любинский
В мире, Россия, Дмитрий Любинский
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии

Замглавы МИД Любинский отметил острое проявление проблемы исторической агрессии

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеДмитрий Любинский
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв-РИА Новости. Российская сторона констатирует острое проявление проблемы "исторической агрессии", попытки переписать историю, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"В последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям", - сказал он.
Любинский указал также на проблему "войны с памятниками".
"Мы видим, как в отдельных странах продолжает набирать обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом", - подчеркнул замглавы МИД России.
