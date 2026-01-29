https://ria.ru/20260129/lyubinskiy-2071041061.html
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии - РИА Новости, 29.01.2026
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии
Российская сторона констатирует острое проявление проблемы "исторической агрессии", попытки переписать историю, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий
россия
Замглавы МИД заявил об острой проблеме исторической агрессии
МОСКВА, 29 янв-РИА Новости. Российская сторона констатирует острое проявление проблемы "исторической агрессии", попытки переписать историю, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"В последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям", - сказал он.
Любинский
указал также на проблему "войны с памятниками".
"Мы видим, как в отдельных странах продолжает набирать обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом", - подчеркнул замглавы МИД России.