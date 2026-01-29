Рейтинг@Mail.ru
Мэр Львова призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 29.01.2026
22:32 29.01.2026 (обновлено: 22:56 29.01.2026)
Мэр Львова призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации
Мэр Львова призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 29.01.2026
Мэр Львова призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации
Во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Андрей Садовый. РИА Новости, 29.01.2026
Мэр Львова призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации

Мэр Львова Садовый призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Во Львове запустили режим подготовки к чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Андрей Садовый.
"Все коммунальные службы знают, что делать, но важно, чтобы готовыми были и жители города", — написал он в Telegram-канале.
Градоначальник призвал жителей подготовить укрытия, запастись продуктами, водой и лекарствами. По его словам, введение режима ЧС в том числе связано с неблагоприятными погодными условиями.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
В частности, без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней оставались жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он также не раз призывал по возможности выезжать из города.
Накануне глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
