Рейтинг@Mail.ru
Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lukyanov-2070937340.html
Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог
Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог - РИА Новости, 29.01.2026
Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог
Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США, поэтому продолжают говорить о России и Китае, считает директор по научной работе Международного... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:31:00+03:00
2026-01-29T11:31:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
федор лукьянов
международный дискуссионный клуб "валдай"
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045960403_0:101:3176:1888_1920x0_80_0_0_5dcea2fde56508e8c1a4e00cda80b2b2.jpg
https://ria.ru/20260128/evropa-2070618791.html
https://ria.ru/20260127/ssha-2070336321.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045960403_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_e435d9d1c2875a30a512457672ec2b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, федор лукьянов, международный дискуссионный клуб "валдай", министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Китай, Федор Лукьянов, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Министерство обороны США
Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог

Лукьянов: европейцам придется отказаться от своей главной привычки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФедор Лукьянов на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Федор Лукьянов на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Федор Лукьянов на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США, поэтому продолжают говорить о России и Китае, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", Федор Лукьянов.
"Долгое время европейцы считали, что их защитят США. Теперь об этом можно забыть. Американцы не понимают, зачем им союзники, которые не хотят поддерживать их инициативы", - сказал РИА Новости Лукьянов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Верховный диктатор Европы" подставился под удар из-за схем Зеленского
Вчера, 08:00
Именно поэтому, полагает он, европейцы наращивают собственные военные силы. А в качестве оправдания повышения расходов на оборону говорят о "российской угрозе", хотя воевать с Россией не собираются.
"Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США. Россия и Китай — другое дело. Даже отправку военных в Гренландию пытаются упаковать в эту историю", - поясняет политолог.
Однако, по его мнению, пока сложно сказать, смогут ли европейцы укрепить безопасность без опоры на американцев.
Ранее Пентагон представил свою обновленную стратегию национальной обороны, в которой подчёркивается, что Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается. В новой стратегии также говорится, что США продолжат оказывать Европе "критически важную" военную помощь, тогда как остальная поддержка будет ограничена.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00
 
В миреСШАРоссияКитайФедор ЛукьяновМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала