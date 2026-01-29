Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США, поэтому продолжают говорить о России и Китае, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", Федор Лукьянов.
Именно поэтому, полагает он, европейцы наращивают собственные военные силы. А в качестве оправдания повышения расходов на оборону говорят о "российской угрозе", хотя воевать с Россией не собираются.
"Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США. Россия и Китай — другое дело. Даже отправку военных в Гренландию пытаются упаковать в эту историю", - поясняет политолог.
Однако, по его мнению, пока сложно сказать, смогут ли европейцы укрепить безопасность без опоры на американцев.
Ранее Пентагон представил свою обновленную стратегию национальной обороны, в которой подчёркивается, что Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается. В новой стратегии также говорится, что США продолжат оказывать Европе "критически важную" военную помощь, тогда как остальная поддержка будет ограничена.
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00