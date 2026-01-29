Европейцам придется отказаться от своей главной привычки, заявил политолог

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Евробюрократы боятся объявлять главной угрозой США, поэтому продолжают говорить о России и Китае, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", Федор Лукьянов.

Однако, по его мнению, пока сложно сказать, смогут ли европейцы укрепить безопасность без опоры на американцев.