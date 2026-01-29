Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lukoyl-2070965202.html
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle - РИА Новости, 29.01.2026
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:09:00+03:00
2026-01-29T13:09:00+03:00
россия
дмитрий песков
лукойл
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36330/19/363301979_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_efa41a9db9cbba2fea37c625a3bdfce1.jpg
https://ria.ru/20260129/lukoyl-2070914500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36330/19/363301979_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_ab5bdbf399d608136c23922cd8ddddcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, лукойл, экономика
Россия, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ, Экономика
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle

Песков не стал комментировать соглашение о продаже Carlyle активов "Лукойла"

© РИА НовостиЛукойл
Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости
Лукойл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.
"Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать", - сказал Песков журналистам. комментируя вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Лукойл" рассказал о соглашении с Carlyle о продаже зарубежных активов
Вчера, 09:55
 
РоссияДмитрий ПесковЛУКОЙЛЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала