https://ria.ru/20260129/lukoyl-2070965202.html
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle - РИА Новости, 29.01.2026
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:09:00+03:00
2026-01-29T13:09:00+03:00
2026-01-29T13:09:00+03:00
россия
дмитрий песков
лукойл
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36330/19/363301979_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_efa41a9db9cbba2fea37c625a3bdfce1.jpg
https://ria.ru/20260129/lukoyl-2070914500.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36330/19/363301979_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_ab5bdbf399d608136c23922cd8ddddcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, лукойл, экономика
Россия, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ, Экономика
Песков не стал комментировать соглашение "Лукойла" и Carlyle
Песков не стал комментировать соглашение о продаже Carlyle активов "Лукойла"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.
"Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать", - сказал Песков журналистам. комментируя вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle.