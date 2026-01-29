https://ria.ru/20260129/los-2071049585.html
Лося, спасенного в Ярославской области, отправили в реабилитационный центр
2026-01-29T17:36:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Лося, которого спасли в Ярославской области, назвали Октябрем и отправили в реабилитационный центр.
"Мы подготовили акт приема-передачи животного: оно отправляется в реабилитационный центр с последующим выпуском на волю", — рассказали РИА Новости в региональном Министерстве природопользования.
Под присмотром ветеринара животное поехало в реабилитационный центр "Белый лось" в Подмосковье. Финансировалось все это за счет частных лиц, добавили в ведомстве.
Лось получил имя Октябрь — по названию села, жители которого спасли ему жизнь, рассказала ярославская зоозащитница Алла Волкова в соцсети "ВКонтакте". Она также объявила денежный сбор на перевозку животного и сопровождение ветеринара.
Жители поселка Октябрь 23 января обнаружили лося, провалившегося в пруд, и вытащили его. Животное не могло передвигаться и лежало в снегу, люди кормили его и укрывали одеялами. Позже его отвезли в лес и уложили на специальный настил, а затем решили отправить на реабилитацию.