Лося, спасенного в Ярославской области, отправили в реабилитационный центр

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Лося, которого спасли в Ярославской области, назвали Октябрем и отправили в реабилитационный центр.

"Мы подготовили акт приема-передачи животного: оно отправляется в реабилитационный центр с последующим выпуском на волю", — рассказали РИА Новости в региональном Министерстве природопользования.

Под присмотром ветеринара животное поехало в реабилитационный центр "Белый лось" в Подмосковье. Финансировалось все это за счет частных лиц, добавили в ведомстве.

Лось получил имя Октябрь — по названию села, жители которого спасли ему жизнь, рассказала ярославская зоозащитница Алла Волкова в соцсети "ВКонтакте". Она также объявила денежный сбор на перевозку животного и сопровождение ветеринара.