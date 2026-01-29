Рейтинг@Mail.ru
Лося, спасенного в Ярославской области, отправили в реабилитационный центр
Хорошие новости
 
17:36 29.01.2026
Лося, спасенного в Ярославской области, отправили в реабилитационный центр
Лося, спасенного в Ярославской области, отправили в реабилитационный центр
Лося, которого спасли в Ярославской области, назвали Октябрем и отправили в реабилитационный центр. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, ярославская область, московская область (подмосковье), некоузский район
Хорошие новости, Происшествия, Ярославская область, Московская область (Подмосковье), Некоузский район
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Лося, которого спасли в Ярославской области, назвали Октябрем и отправили в реабилитационный центр.
"Мы подготовили акт приема-передачи животного: оно отправляется в реабилитационный центр с последующим выпуском на волю", — рассказали РИА Новости в региональном Министерстве природопользования.
Под присмотром ветеринара животное поехало в реабилитационный центр "Белый лось" в Подмосковье. Финансировалось все это за счет частных лиц, добавили в ведомстве.
Лось получил имя Октябрь — по названию села, жители которого спасли ему жизнь, рассказала ярославская зоозащитница Алла Волкова в соцсети "ВКонтакте". Она также объявила денежный сбор на перевозку животного и сопровождение ветеринара.
Жители поселка Октябрь 23 января обнаружили лося, провалившегося в пруд, и вытащили его. Животное не могло передвигаться и лежало в снегу, люди кормили его и укрывали одеялами. Позже его отвезли в лес и уложили на специальный настил, а затем решили отправить на реабилитацию.
Хорошие новости Происшествия Ярославская область Московская область (Подмосковье) Некоузский район
 
 
