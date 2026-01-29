Рейтинг@Mail.ru
Литва темой метеозондов хочет помешать Белоруссии, считает Гайдукевич
23:04 29.01.2026
Литва темой метеозондов хочет помешать Белоруссии, считает Гайдукевич
в мире
белоруссия
литва
олег гайдукевич
евросоюз
белоруссия
литва
в мире, белоруссия, литва, олег гайдукевич, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Олег Гайдукевич, Евросоюз
МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что Литва, вновь нагнетая тему метеозондов с контрабандой, хочет помешать международным контактам Минска, в частности, с США, мирному процессу по Украине, а также создать образ врага в лице Белоруссии и России.
МИД Литвы 28 января выразил протест белорусской стороне, заявив о новых нарушениях литовского воздушного пространства метеозондами с контрабандой с территории Белоруссии. Было подчеркнуто, что в случае повторения подобных инцидентов Литва оставляет за собой право ввести ограничения на границе или применить другие меры. При этом Литва в конце октября принимала решение на месяц закрыть границу с Белоруссией под предлогом борьбы с используемыми контрабандистами метеозондами. Однако уже в ночь на 20 ноября открыла два КПП, о закрытии которых на месяц заявила 29 октября.
"В "Совет мира" (международная инициатива США по урегулированию в Газе и потенциально других конфликтов – ред.) Литву включили? Нет. Ее пригласили? Нет. О чем с ней разговаривать, от нее ничего не зависит. А (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко пригласили, Беларусь пригласили. Эти провокации (заявления Литвы, что ее воздушное пространство нарушили метеозонды из Белоруссии – ред.) связаны с двумя причинами: активизация контактов США с Беларусью и Россией и мирный процесс (по Украине – ред.)", - сказал Гайдукевич.
Он обратил внимание на то, что активизация контактов Белоруссии и США, повышение международной активности Минска раздражает не только Литву и другие страны ЕС, но и, например, Владимира Зеленского, который "в последнее время постоянно упоминает" Белоруссию в критическом ключе.
"Его раздражает, что идет диалог США и Беларуси. Европу раздражает, что (президент США Дональд - ред.) Трамп разговаривает с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, с Лукашенко, а с Европой не разговаривает", - подчеркнул политик.
По его словам, Европа мечтает сорвать переговоры по украинскому урегулированию.
"Все ждут переговоров в Арабских Эмиратах (по украинскому урегулированию – ред.), а Запад в лице Брюсселя, Лондона мечтает их сорвать. С этим тоже связаны провокации, чтобы показать: "Вот посмотри, Трамп, с кем ты пытаешься подписать (мирный договор – ред.), они на нас хотят напасть". И дальше они (политики в Литве – ред.) будут продолжать нагнетать обстановку. Сегодня европейцы задают вопрос: "Почему Европа продолжает финансировать Украину, зная, что она не победит?" Политики же придумали ответ. Они говорят: "Мы знаем, что Украина не победит, но это дает нам время подготовиться к войне с Россией и Беларусью". То есть они лгут (об агрессивных планах РФ и Белоруссии – ред.), и таким образом оправдывают свою политику", - добавил Гайдукевич.
Политик отметил, что такая политика также имеет целью "выбить себе деньги из Брюсселя и США на защиту от мифической угрозы нападения".
По его словам, у политиков в Литве такая геополитическая роль - нагнетать обстановку и создавать провокации на границе с Белоруссией. Депутат считает абсурдными заявления о планах "захватить Литву".
"Она не нужна нам. И России не нужна. В Европе нечего забирать… Там нет нефти, газа. Там ничего нет. Все это ложь и провокация. Мы на эти провокации не поддаемся, понимая, что идет процесс мирного урегулирования с участием США и России по Украине. Европа в нем не участвует, они пытаются сорвать этот мирный процесс, в том числе как-то спровоцировав нашу страну", - подчеркнул депутат.
Он добавил, что в Литве высокие цены на сигареты, так что "все литовцы мечтают о белорусских сигаретах" и организаторы контрабанды находятся в самой Литве.
"Мы готовы бороться совместно с контрабандой, но надо вести диалог, переговоры, а не вводить санкции и закрывать границу", - отметил Гайдукевич.
Политик указал на то, что закрытие границы с Белоруссией, которым угрожает Литва, станет ударом только по литовскому бизнесу. Гайдукевич обратил внимание на то, что литовская сторона уже сегодня крайне медленно оформляет фуры в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, создавая очереди и нанося ущерб бизнесу. По его словам, власти Литвы принимают политические решения в ущерб своей экономике, отказываясь, например, от транзита белорусских товаров через Клайпедский порт и не находя им замены, отказываясь от российского газа, от электроэнергии с Белорусской АЭС, что вредит бизнесу и конкурентоспособности литовских товаров, а также бьет по населению Литвы.
В мире, Белоруссия, Литва, Олег Гайдукевич, Евросоюз
 
 
