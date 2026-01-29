Лихачев рассказал, какие проекты "Росатом" предложил ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Росатом" предложил ОАЭ свои проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие станции, эти вопросы прорабатываются, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.