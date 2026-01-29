Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026
14:23 29.01.2026
Лихачев рассказал, какие проекты "Росатом" предложил ОАЭ
"Росатом" предложил ОАЭ свои проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие станции, эти вопросы прорабатываются, сообщил журналистам глава...
экономика
оаэ
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
оаэ
россия
экономика, оаэ, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, ОАЭ, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал, какие проекты "Росатом" предложил ОАЭ

Лихачев: «Росатом» предложил ОАЭ проекты АЭС большой и малой мощности

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Росатом" предложил ОАЭ свои проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие станции, эти вопросы прорабатываются, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сегодня у наших партнеров из Арабских Эмиратов есть желание расширить ядерную повестку. Мы сделали им свои предложения, как по большой мощности (атомной генерации - ред.), так и по малой, в наземном, в плавучем варианте. Эти вопросы прорабатываются", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, Россия сейчас обеспечивает около половины всех потребностей первой в ОАЭ АЭС "Барака" в природном уране.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
ЭкономикаОАЭРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
