Российский персонал АЭС "Бушер" могут эвакуировать, заявил Лихачев

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Росатом" во взаимодействии с МИД и МО РФ будет готов при необходимости эвакуировать российский персонал АЭС "Бушер", но пока на этот счет никаких решений нет, заявил глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев.