Российский персонал АЭС "Бушер" могут эвакуировать, заявил Лихачев - РИА Новости, 29.01.2026
14:17 29.01.2026
Российский персонал АЭС "Бушер" могут эвакуировать, заявил Лихачев
"Росатом" во взаимодействии с МИД и МО РФ будет готов при необходимости эвакуировать российский персонал АЭС "Бушер", но пока на этот счет никаких решений нет,... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
россия
иран
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
россия
иран
в мире, россия, иран, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс
В мире, Россия, Иран, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Росатом" во взаимодействии с МИД и МО РФ будет готов при необходимости эвакуировать российский персонал АЭС "Бушер", но пока на этот счет никаких решений нет, заявил глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Держим руку на пульсе и в взаимодействии с министерством иностранных дел, с министерством обороны будем готовы провести эвакуационные мероприятия (в случае необходимости - ред.)... Там где-то в общем круге до 400 человек", - сказал Лихачев журналистам, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Ирана.
При этом он подчеркнул, что "на эту минуту никаких решений не принято".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Лихачев не исключил сотрудничества с США по Трансарктическому коридору
23 января, 11:15
 
В миреРоссияИранАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
