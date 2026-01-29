https://ria.ru/20260129/likhachev-2070982607.html
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 29.01.2026
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране
Россия надеется, что США и Израиль сохранят в неприкосновенности территорию АЭС "Бушер" в Иране , заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:11:00+03:00
2026-01-29T14:11:00+03:00
2026-01-29T14:14:00+03:00
иран
бушерская аэс
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg
https://ria.ru/20260129/lihachev-2070982997.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_186:0:2661:1856_1920x0_80_0_0_e165e26815ca52308fa9b6b9ce8550ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, бушерская аэс, россия, сша
Иран, Бушерская АЭС, Россия, США
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране
Лихачев призвал США и Израиль сохранить в неприкосновенности АЭС "Бушер"