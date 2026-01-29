Рейтинг@Mail.ru
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 29.01.2026
14:11 29.01.2026 (обновлено: 14:14 29.01.2026)
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 29.01.2026
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране
Россия надеется, что США и Израиль сохранят в неприкосновенности территорию АЭС "Бушер" в Иране , заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
иран, бушерская аэс, россия, сша
Иран, Бушерская АЭС, Россия, США
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране

Лихачев призвал США и Израиль сохранить в неприкосновенности АЭС "Бушер"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия надеется, что США и Израиль сохранят в неприкосновенности территорию АЭС "Бушер" в Иране , заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я могу ответственно сказать, что в ходе так называемого летнего конфликта (2025 года - ред.)... территория станции "Бушер" была самым безопасным местом в Иране. Мы очень надеемся, что в этом смысле свои обязательства участники конфликта (США и Израиль - ред.) сохранят в неприкосновенности эту территорию", - сказал Лихачев журналистам, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Ирана.
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев
