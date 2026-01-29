Рейтинг@Mail.ru
Лихачев объяснил опасность запрета на закупки российского ядерного топлива
14:08 29.01.2026 (обновлено: 14:21 29.01.2026)
Лихачев объяснил опасность запрета на закупки российского ядерного топлива
Лихачев объяснил опасность запрета на закупки российского ядерного топлива
Возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Лихачев объяснил опасность запрета на закупки российского ядерного топлива

Лихачев: запрет закупки ядерного топлива РФ поставит под угрозу безопасность ЕС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Запрет на российское топливо, без сомнения ударит по экономическим показателям атомного энергокомплекса Европы, тут нет никаких сомнений. Но это полбеды - самое главное, что будет поставлен под угрозу еще и вопрос безопасности. Вопрос топлива – это основной центральный элемент работы ядерного цикла, от него напрямую зависит ключевой вопрос ядерной и радиационной безопасности", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
Вчера, 14:19
 
