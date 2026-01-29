https://ria.ru/20260129/likhachev-2070980991.html
Лихачев объяснил опасность запрета на закупки российского ядерного топлива
Лихачев объяснил опасность запрета на закупки российского ядерного топлива
Возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 29.01.2026
