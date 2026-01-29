Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия на фоне ситуации вокруг Ирана постоянно анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", проводит необходимые консультации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
2026-01-29T14:12:00+03:00
иран
россия
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
иран
россия
иран, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Иран, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев: Россия постоянно анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер"
Алексей Лихачев. Архивное фото