Рейтинг@Mail.ru
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lihachev-2070982997.html
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 29.01.2026
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Россия на фоне ситуации вокруг Ирана постоянно анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", проводит необходимые консультации, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:12:00+03:00
2026-01-29T14:12:00+03:00
иран
россия
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20260129/likhachev-2070982607.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Иран, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: Россия постоянно анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия на фоне ситуации вокруг Ирана постоянно анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", проводит необходимые консультации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы постоянно анализируем ситуацию, проводим необходимые консультации", - сказал Лихачев журналистам, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Ирана.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лихачев выразил надежду на сохранность территории АЭС "Бушер" в Иране
Вчера, 14:11
 
ИранРоссияАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала