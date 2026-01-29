https://ria.ru/20260129/lebedev-2070940962.html
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии - РИА Новости, 29.01.2026
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев выразил удивление высказыванием президента Молдавии Майи Санду о желательности... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:38:00+03:00
2026-01-29T11:38:00+03:00
2026-01-29T11:38:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
сергей лебедев
майя санду
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863744080_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_b1a4e47baeb8058538e1e2fada00d48b.jpg
https://ria.ru/20260126/sandu-2070245833.html
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863744080_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_beab0ed9800a4da4f3001fc3693e6183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, сергей лебедев, майя санду, снг
В мире, Молдавия, Румыния, Сергей Лебедев, Майя Санду, СНГ
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
Лебедев удивился словам Санду о желательности присоединения Молдавии к Румынии