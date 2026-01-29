Рейтинг@Mail.ru
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
29.01.2026
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев выразил удивление высказыванием президента Молдавии Майи Санду о желательности...
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии

Лебедев удивился словам Санду о желательности присоединения Молдавии к Румынии

МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев выразил удивление высказыванием президента Молдавии Майи Санду о желательности присоединения ее страны к Румынии.
Ранее, в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics, Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию трудностями, с которыми сталкивается республика.
"Что касается сохранения независимости (Молдавии)... здесь есть вопросы. Когда президент страны, гражданка другого государства говорит о том, что проголосовала бы за присоединение к этому государству, это, конечно, вызвало большой негативный резонанс в обществе и даже на Западе. Непонятно, как это может президент страны заявлять такое", - сказал Лебедев журналистам, отвечая на вопрос, какие риски представляют планы выхода Молдавии из СНГ и для самой страны и для Содружества.
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией
26 января, 07:24
