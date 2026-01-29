Рейтинг@Mail.ru
10:28 29.01.2026 (обновлено: 10:32 29.01.2026)
Решение глав стран СНГ не требуется для выхода Молдавии, заявил Лебедев
© Fotolia / believeinme33Флаг Содружества Независимых Государств
Флаг Содружества Независимых Государств. Архивное фото
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Решения совета глав государств и правительств стран Содружества Независимых Государства для утверждения решения о выходе Молдавии из СНГ, если Кишинев примет такое решение, не требуется, сообщил журналистам генсек СНГ Сергей Лебедев.
Представители властей Молдавии заявляли, что намерены выйти СНГ.
"Что касается решения Совета глав государств, то, на мой взгляд, это не требуется", - сказал Лебедев, говоря о процедуре выхода.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
 
В миреМолдавияСНГКишиневСергей Лебедев
 
 
Заголовок открываемого материала