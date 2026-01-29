Рейтинг@Mail.ru
Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
20:38 29.01.2026
Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское, заявил Лавров
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
украинская православная церковь
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, украинская православная церковь
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украинская православная церковь
Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское, заявил Лавров

Лавров: Трамп был удивлен тем, что на Украине запретили все русское

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не мог поверить, услышанной от российского коллеги Владимира Путина на переговорах на Аляске информации о том, что на Украине запрещены русский язык и каноническая Украинская православная церковь, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye он указал, что во время переговоров лидеров на Аляске речь зашла о правах русских, которые полностью попрали на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины
Вчера, 18:50
"Президент России Владимир Путин упомянул, что не только русский язык запрещен, но запретили и каноническую Украинскую православную церковь. Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы", - сказал глава МИД РФ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Вчера, 18:44
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинская православная церковь
 
 
