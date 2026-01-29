Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Представители ООН, несмотря на многочисленные запросы Москвы, уходили "как ужи" от ответа на вопрос об их выборочном подходе к уставу организации по теме Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.