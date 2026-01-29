Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Представители ООН, несмотря на многочисленные запросы Москвы, уходили "как ужи" от ответа на вопрос об их выборочном подходе к уставу организации по теме Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что после объявления США своих планов по Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
"Казалось бы, что такого сенсационного? Сенсационное здесь только одно. В течение четырех лет после начала специальной военной операции, после многочисленных подробнейших разъяснений первопричин наших действий, о которых мы уже с вами сегодня говорили и которые включают в себя откровенную подготовку Украины в качестве угрозы для Российской Федерации (там были планы создания военно-морских баз НАТО в Крыму и на Азовском море), и причин, которые тоже у всех на слуху: законодательное истребление всего русского и запрет канонической православной церкви. Все это мы многократно объясняли", - сказал он в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT.
На этом фоне генсек ООН Антониу Гутерреш и Дюжаррик постоянно говорили, что они требуют выполнения Устава ООН, принципа суверенитета и территориальной целостности Украины и выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Лавров.
"Я писал письма, полемизировал на заседаниях Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем. Наш постоянный представитель в Нью-Йорке неоднократно задавал эти вопросы. Запросили официально, на бумаге, считает ли господин Антониу Гутерреш, что в Уставе ООН важна только территориальная целостность, а не право наций на самоопределение и другие принципы, включая суверенное равенство государств? Они уходили от ответа "как ужи" (есть такое русское выражение) – пытались и выскальзывали – и постоянно как-то неуклюже отвечали на наши запросы", - рассказал российский министр.