Партнеры России не спрашивают Киев о правах меньшинств, заявил Лавров
18:47 29.01.2026
Партнеры России не спрашивают Киев о правах меньшинств, заявил Лавров
Партнеры России не спрашивают Киев о правах меньшинств, заявил Лавров
Партнеры России не спрашивают Киев о правах меньшинств, заявил Лавров

Лавров: партнеры РФ не могут сказать, спрашивают ли Киев о правах меньшинств

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Призывающие к миру на Украине страны, включая партнеров России, зачастую не могут ответить российской стороне, когда та спрашивает у них, затрагивают ли они в контактах с Украиной вопросы прав человека, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы спрашиваем у наших турецких коллег, у некоторых западников, у наших партнеров по БРИКС, ШОС, когда они призывают к миру на Украине, поиску общеприемлемого подхода, общаются с украинской стороной (у них есть контакты с украинцами, некоторые страны Центральной Азии, Закавказья порой направляют гуманитарную помощь киевскому режиму, они посещают друг друга, направляют делегации), они упоминают эти темы, касающиеся прав человека, языковых, религиозных свобод? Не могу себе представить другой ситуации. Нам часто не могут ответить", - сказал Лавров в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye.
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
Вчера, 18:42
Министр добавил, что, судя по всему, едва ли кто-то, кроме России, ставит перед киевским режимом вопросы об уважении прав меньшинств на Украине.
"Исключение – это администрация президента США Дональда Трампа, которая после нескольких месяцев вхождения в курс дела подготовила "план из 28 пунктов", где было достаточно четко записано требование восстановить права национальных меньшинств, языковые, религиозные и так далее", - указал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров оценил гарантии безопасности по Украине, выработанные еще в Стамбуле
Вчера, 18:32
 
