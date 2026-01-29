Партнеры России не спрашивают Киев о правах меньшинств, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Призывающие к миру на Украине страны, включая партнеров России, зачастую не могут ответить российской стороне, когда та спрашивает у них, затрагивают ли они в контактах с Украиной вопросы прав человека, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.