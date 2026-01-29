Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 29.01.2026 (обновлено: 20:09 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071065812.html
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Заявления Владимира Зеленского о деталях урегулирования конфликта на Украине создают странное ощущение, будто делающий их человек одержал победу и на поле боя,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:44:00+03:00
2026-01-29T20:09:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
сергей лавров
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071059036.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине

Лавров: слова Зеленского об урегулировании на Украине создают странное ощущение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о деталях урегулирования конфликта на Украине создают странное ощущение, будто делающий их человек одержал победу и на поле боя, и за его пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye министр напомнил о высказываниях Зеленского насчет якобы полной готовности соглашения с США о безопасности, намерении Украины не уступать ни пяди земли и стремлении вернуть ЗАЭС под контроль Киева.
«
"У меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы в ходе её противостояния с Соединенными Штатами, которое началось при президенте Дональде Трампе из-за попыток Европы заставить американского президента следовать политике его заклятого противника – Джо Байдена", - сказал министр, комментируя заявления Зеленского.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских
Вчера, 18:13
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала