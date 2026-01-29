https://ria.ru/20260129/lavrov-2071065812.html
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Заявления Владимира Зеленского о деталях урегулирования конфликта на Украине создают странное ощущение, будто делающий их человек одержал победу и на поле боя,... РИА Новости, 29.01.2026
Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине
Лавров: слова Зеленского об урегулировании на Украине создают странное ощущение