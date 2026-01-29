Лавров прокомментировал заявления Зеленского об урегулировании на Украине

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о деталях урегулирования конфликта на Украине создают странное ощущение, будто делающий их человек одержал победу и на поле боя, и за его пределами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.