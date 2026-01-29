Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о попытках НАТО распространить влияние в Арктике - РИА Новости, 29.01.2026
18:44 29.01.2026
Лавров рассказал о попытках НАТО распространить влияние в Арктике
Лавров рассказал о попытках НАТО распространить влияние в Арктике
в мире
россия
гренландия
франция
сергей лавров
дональд трамп
нато
в мире, россия, гренландия, франция, сергей лавров, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Гренландия, Франция, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны-члены НАТО, такие как США и Франция, пытались распространить свое влияние в Арктике, в частности в зоне Северного морского пути, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Арктики в целом, не только Гренландии, то именно Соединенные Штаты еще при демократических администрациях и именно члены НАТО требовали распространить зону ответственности Североатлантического альянса, в частности, на Северный морской путь. Им очень не нравилось, что он юридически и частично де-факто (в принципе это все знают) контролируется Российской Федерацией. Его безопасность обеспечивается, так же как и гарантируется проход судов по Северному морскому пути, Российской Федерацией", - сказал Лавров в интервью TGRT и газете Turkiye.
Французы не раз отправляли свои корабли, чтобы пройти по СМП, не соблюдая установленные РФ правила, напомнил министр.
"В отличие от России, которая никогда свои канонерки не отправляла поближе к Гренландии, например, французские военно-морские силы (великая арктическая держава Франция) неоднократно посылали свои боевые корабли, чтобы пройти по Северному морскому пути, не соблюдая правила, которые Российская Федерация там установила ради безопасности судоходства. Такие попытки были. Но даже это не заставило нас обвинять Францию в том, что она хочет завоевать Северную Арктику, северную арктическую территорию Российской Федерации. А у нас, повторяю еще раз, ничего подобного даже в мыслях не было в отношении Гренландии", - подчеркнул Лавров.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин заявил о лидерстве России в исследовании Арктики
23 января, 16:52
 
