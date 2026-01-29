В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные покровители киевского режима в ЕС и в НАТО пытаются при помощи гарантий безопасности обеспечить сохранность нелегитимного киевского режима, нацеленного против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.