Рейтинг@Mail.ru
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071065129.html
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
Западные покровители киевского режима в ЕС и в НАТО пытаются при помощи гарантий безопасности обеспечить сохранность нелегитимного киевского режима, нацеленного РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:42:00+03:00
2026-01-29T18:42:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071062190.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров

Лавров: в НАТО и ЕС хотят гарантировать, что киевский режим будет в безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные покровители киевского режима в ЕС и в НАТО пытаются при помощи гарантий безопасности обеспечить сохранность нелегитимного киевского режима, нацеленного против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye он отметил, что сейчас утверждается, будто гарантии безопасности, о которых говорят на Западе, могут обеспечить невозобновление конфликта на Украине.
"Если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Владимира Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму, корни которого были пущены в ходе госпереворота в феврале 2014 года. Сейчас этот режим и его продолжатели по-прежнему властвуют на Украине и по-прежнему являются ставленниками Запада для постоянного раздражения Российской Федерации и создания угроз нашей безопасности", - указал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров оценил гарантии безопасности по Украине, выработанные еще в Стамбуле
Вчера, 18:32
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала