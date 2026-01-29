https://ria.ru/20260129/lavrov-2071065129.html
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
Западные покровители киевского режима в ЕС и в НАТО пытаются при помощи гарантий безопасности обеспечить сохранность нелегитимного киевского режима, нацеленного РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:42:00+03:00
2026-01-29T18:42:00+03:00
2026-01-29T18:42:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071062190.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
В НАТО и ЕС хотят гарантий для сохранения киевского режима, заявил Лавров
Лавров: в НАТО и ЕС хотят гарантировать, что киевский режим будет в безопасности